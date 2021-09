L'expert ens parla dels canvis derivats per la pandèmia i que en alguns casos poden ser permanents, com un augment del turisme de proximitat, allunyat de la massificació i on cada vegada es pren més consciència de la petjada del turista en el nostre ecosistema. De las Cuevas també exposa en quins camps s'estan produint investigacions pel desenvolupament digital i tecnològic en l'àmbit turístic.