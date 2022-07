Estiu positiu

L’onada de calor dels darrers dies, sumat a la manca de restriccions sanitàries, han propiciat que els destins de costa s’hagin beneficiat de més visitants, segons el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado.

La situació es viu diferent a l'interior de la província, on destinacions que havien tingut una molt bona ocupació l'estiu del 2020 i 2021, com és el cas del Priorat, veuen com enguany ha baixat el nombre de reserves.

La previsió del sector de cara a la setmana vinent i especialment a partir de l’agost, és que les agendes dels establiments s’omplin, tant de clients nacionals com internacionals.

On sí que coincideixen tant les destinacions de costa com les d'interior és en les preocupacions del futur del sector per aquesta tardor. Pintado, ha insistit que tot i que les previsions apunten a un estiu “històric i excel·lent”, existeixen factors negatius que compliquen el negoci, com és el cas de la pujada generalitzada dels preus a causa de la inflació. Després d’un període de vacances sense restriccions sanitàries, els professionals veuen amb preocupació l’arribada de la tardor i amb ella, les despeses vinculades a un nou curs escolar per a moltes famílies.