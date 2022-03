"Els missatges de la por volen provocar ostatges entre els consumidors"

Aymat ha destacat el caràcter desconegut i totalment minoritari de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport, promotors de l'aturada, i ha criticat que vulguin aprofitar-se de la por del consumidor a un possible desabastiment als supermercats.

El director de la patronal tarragonina ha assegurat que l'enuig per l'augment de costos existeix entre els transportistes com en altres àmbits econòmics i en la mateixa societat, afirmant que en el seu cas la solució, a curt plaç, passa per arribar a un acord amb els clients perquè assumeixin l'increment de costos que suposa pel sector.