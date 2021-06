López ha explicat, en una entrevista a La Ciutat, que des del consistori no han donat cap resposta efectiva fins que ella no ha començat la campanya de recollida de signatures a través de la plataforma change.org i els mitjans de comunicació no s'han interessat pel tema. Ara han posat un a l'abast de tothom però la mare de la jove assegura que no és suficient i critica que l'equip de govern no ha mostrat cap empatia vers la seva família.