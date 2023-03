Comença la temporada a l'aeroport de Reus

L'aeroport de Reus manté 23 destinacions aquesta temporada per assolir xifres de passatgers d'abans de la pandèmia. De moment, les sis aerolínies que operaran a l'equipament oferiran un milió de seients, majoritàriament a Irlanda i el Regne Unit. Així ho ha apuntat el director de l'equipament, Juan Crespo, qui ha celebrat la incorporació de la companyia Vueling a l'operativa d'enguany. Aquest diumenge, s'ha recuperat la connexió amb França, concretament amb l'aeroport de París-Orly.

Les connexions d'enguany són amb Aberdeen, Belfast, Birmingham, Bristol, Brussel·les, Cardiff, Charleroi, Cork, Dublín, East Midlands, Edimburg, Eindhoven, Glasgow, Leeds, Liverpool, Londres-Stansted, Londres, Gatwick, Manchester, Newcastle, Palma de Mallorca, París-Orly, Shannon i Weeze.

Arribar al milió de passatgers és la xifra marcada per l'aeroport de Reus de cara aquesta temporada, tot i que la seva capacitat és de 2,5 milions de viatgers anuals. Per Crespo, assolir aquests registres depèn de les "companyies, del territori i de la demanda". En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de desestacionalitzar la temporada.

En relació amb la consolidació de l'aeroport del Prat com a hub intercontinental, el director de l'equipament reusenc ha assenyalat que encaixa amb el seu desenvolupament. A més, ha apuntat l'existència d'un pla d'incentius amb el qual es busca ser més atractiu per a les companyies aèries amb unes tarifes "molt competitives" per operar des de Reus.