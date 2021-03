Programa d'onda cero Tarragona amb Pablo Alcaraz

La Ciutat Tarragona 25/03/2021

Podcast del programa La Ciutat del dijous 25 de març de 2021. Actualitat. Bons Vins amb Anna Casabona on parlem amb Sara Fernández del projecte Wine Truck, un bar de vins catalans itinerant. Entrevista al periodista i escriptor, Josep Maria Girona, que ens presenta el seu llibre "No me llames loca". Òpera amb Joan Mª Martí.