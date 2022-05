"Catalunya lidera la corrupció política a Espanya"

Aprofitant la presentació del llibre a Tarragona, el magistrat fa un recorregut històric de la corrupció des de la dictadura franquista fins als nostres dies.

Amb dades a la mà, afirma que la corrupció política es dona més a Espanya que en indrets relacionats històricament amb aquestes pràctiques, com podria ser Sicília.

Segons dades de la Universitat de Goteborg, Catalunya és la comunitat on més corrupció existeix i on menys mecanismes hi ha per aturar-la.

Bosch assegura que socialment, i a diferència d'altres països, no es penalitza prou al corrupte.