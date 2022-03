Augmenten les vendes d'oli d'oliva

La por per la falta d'abastiment i l'escassetat de l'oli de gira-sol han provocat que molts clients hagin optat per aprovisionar-se. El responsable de l'oli de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antoni Galceran, ha afirmat que les vendes són similars als volums venuts al desembre i gener passats, els mesos amb més vendes de l'any, coincidint amb la campanya de l'oli nou.

Segons Galceran, algunes de les cooperatives han doblat les vendes en comparació amb les de l'any passat i han crescut tant les vendes presencials a les botigues com per Internet. Ara bé, també apunta, que no saben com es traduiran aquestes vendes al finals d'any, ja que la gent compra per fer rebost davant la por d'un possible encariment dels preus o pel temor de la falta d'abastiment. Davant d'aquest alarmisme, els productors asseguren que l'oli està garantit i demanen calma als compradors.

Pel que fa a la pujada del preu de l'oli d'oliva, Galceran ha explicat que la garrafa costa de mitjana uns 25 o 26 euros i que podria augmentar entre un o dos euros, degut a la pujada dels costos de producció.