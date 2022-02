Augmenta el tràfic de drogues a Tarragona

Des de la Guàrdia Civil apunten que la principal causa de l'augment de l'activitat delictiva és la pressió policial al sud d'Espanya, que ha fet que les organitzacions s'hagin desplaçat cap al nord. L'entorn del delta de l'Ebre és un dels llocs on més increment de la presència delictiva han detectat, amb desembarcaments de narcollanxes procedents del nord d'Àfrica.

Muñoz afirma que aquests moviments són cíclics i que històricament ja hi ha hagut etapes on la zona de Tarragona ha sigut atractica per aquestes organitzacions criminals. Els recursos policials i la pressió que es pugui exercir són clau a l'hora d'aconseguir que es desplacin a altres punts.

El cap de la polícia judicial assegura que la cooperació amb la resta de cossos de seguretat és exemplar i que una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra va permetre a mitjans de gener intervenir una partida de contraban d'haixix.