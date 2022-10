Augmenta l'atur a Tarragona en 790 persones

L'evolució interanual mostra que hi ha 3.760 desocupats menys, una xifra que suposa una reducció del 8'10% en comparació amb les dades registrades per l'administració fa un any.

Del total d'aturats de la demarcació, 17.885 són homes i 24.787 dones. Els menors de 25 anys es xifra en 2.872 i la resta d'edats en 39.800. Per sectors, els serveis continua encapçalant el rànquing amb més de 30.000 persones aturades.

Pel que fa al nombre de persones afiliades a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre és de 334.771 persones. 5.538 afiliats menys respecte al mes d'agost.