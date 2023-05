Arrenca una nova edició de la FIM de Vila-seca

La Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca ha encetat aquest dijous la dinovena edició amb un programa que s'allargarà un dia més de l'habitual, coincidint amb un moment "dolç" de la creativitat de l'escena musical emergent.

Així, Vila-seca s'omplirà de música emergent i familiar fins aquest diumenge. La majoria d'escenaris de les actuacions repeteixen, com és el cas del Castell de Vila-seca, el Parc de la Formiga o l'Auditori Josep Carreras, però enguany també s'hi afegeix el recent recuperat edifici del celler.

El cartell combina mig centenar de concerts i activitats professionals. L'organització preveu igualar els 9.000 espectadors de l'any passat. Segons el director del certamen, Martí Marfà, el tret diferencial de la FIM és que són "capaços d'identificar grups que tenen potencial de trajectòria".

Per a bandes com la Queralt Albinyana Blues Trio, dedicada al públic infantil, actuar a la FIM representa un punt de trobada amb programadors on donar a conèixer la seva proposta i facilitar nous contractes.