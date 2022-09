10 anys de Barcelona World i Hard Rock

Des del 2018 el projecte de Hard Rock ha estat immers en la tramitació del Pla Director Urbanístic dels terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic i en una polèmica per la compra del sòl. El primer aspecte va rebre una sentència del TSJC de setembre del 2020 que l'anul·lava arran d'una denúncia de la plataforma Aturem BCN World. Actualment s'està perfilant un segon document, que es troba en fase d'al·legacions després d'una aprovació inicial convulsa per les discussions entre Salou i Vila-seca per la fiscalitat. Pel que fa als terrenys, propietat de la Caixa, Hard Rock els havia de comprar el març del 2020 per 120 MEUR, amb l'Incasòl fent de pont. Però primer la pandèmia i després l'anul·lació del PDU han fet que l'operació encara no s'hagi completat. Està previst que es faci un cop s'aprovi definitivament el document urbanístic.

Malgrat això, segons els ajuntaments de Salou i Vila-seca i el Govern,. L'alcalde de Salou, Pere Granados, defensa que el retard acumulat és "innecessari" i en responsabilitza especialment la part política. Per Pere Segura, alcalde de Vila-seca, les magnituds del projecte han decaigut durant els anys i s'hi han introduït sensibilitats que tenen a veure amb el territori i el medi ambient. Amb tot, recorda que l'arribada de PortAventura tampoc va ser ràpida ni senzilla.

Amb una visió totalment diferent i pendents de l'aprovació definitiva del PDU hi ha els membres de la plataforma Aturem Hard Rock, abans Aturem BCN World. El seu portaveu, Eloi Redón, avança que estudiaran el document quan s'hagi aprovat definitivament i que estan disposats a presentar un altre recurs al TSJC i i que podria endarrerir el projecte uns anys més.