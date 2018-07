Segueix els programes de Catalunya a 'Facebook'

Cada vegada són més els usuaris d'internet que utilitzen la xarxa social Facebook. Per això nosaltres et proposem que segueixis els programes i els continguts informatius de la cadena en aquesta plataforma. 'La Ciutat' d'Onda Cero Barcelona, el programa 'Això no és tot' o l'informatiu 'Notícies Vespre' ja ténen la seva pròpia pàgina a Facebook.

Facebook OCR Catalunya

Facebook 'La Ciutat' Barcelona

Facebook 'Notícies Vespre'

Facebook 'La Twitertulia'