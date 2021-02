Salut vacunarà persones dependents de més de 80 anys a domicili

El govern català adapta l’estratègia de vacunació als diferents tipus de vacuna disponible… i anuncia que la setmana vinent es començarà a vacunar a persones majors de 80 anys que siguin dependents

Seran equips de vacunació els que aniran als domicilis d’aquestes persones per administrar-los la vacuna… que en aquest cas serà de Pfizer.

Aquí és on trobem una mica el problema, no totes les vacunes van destinades al mateix tipus de població. La d’Astra Zeneca, per exemple, només es pot posar a persones d’entre 18 i 55 anys. Això fa que alguns treballadors essencials es quedin fora de la vacunació fins d’aquí uns mesos, el que impossibilitarà que hi hagi immunitat de grup en alguns col•lectius.

Els que també hauran d’esperar per a posar-se la vacuna - concretament 6 mesos - son aquelles persones que hagin passat el coronavirus recentment…. I de fet el Secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon ha explicat que potser només se’ls posa una dosi.

[[H4:La variant britànica]]

Argimon també ha explicat que la variant britànica ja representa el 22% dels contagis de coronavirus a Catalunya… segons els seus càlculs, en 3 o 4 setmanes serà ja la variant predominant.