Quin balanç fas dels dos anys del govern d’Ada Colau?

És la pregunta que també plantejarem al programa especial del dimarts 13 de juny al Palau de la Virreina (La Rambla, 99) amb la participació dels representants i portaveus de tots els grups municipals:

Laia Ortiz, segona tinent d'alcaldia i portaveu de Barcelona En Comú

Joaquim Forn, portaveu municipal Grup Demòcrata

Marilén Barceló, portaveu municipal Ciutadans

Jordi Coronas, portaveu municipal ERC

Carmen Andrés, portaveu municipal PSC

Àngels Esteller, portaveu municipal PPc

María José Lecha, presidenta CUP-Capgirem Barcelona

L’alcaldessa compleix dos anys a la Casa Gran amb la polèmica per projectes com la connexió del Tramvia per la Diagonal, les obres de les Glòries, la gestió del turisme i el PEUAT, la superilla o la proliferació del top manta, entre altres qüestions, que han aixecat les crítiques de l’oposició, veïns i els sectors afectats.

De tot plegat, en parlarem a ‘Barcelona a debat’ el dimarts 13 de juny.

Segons el darrer Baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona (desembre 2016) Ada Colau obté un aprovat justet amb una puntuació de 5,1. Concretament un 62,9% de la població l’aprova, mentre que un 30,8% la suspèn i un 8,5 es mostra indecís. I tu, quina nota poses als dos anys del govern d’Ada Colau? Suspès, Aprovat, Bé o Molt bé? Participa i escolta totes les opinions al programa La Ciutat amb Albert Lesan, de dilluns a divendres de 12.30h a 14h.