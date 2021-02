El PSC guanya les eleccions però el bloc independentista superaria els 68 escons

L'efecte Illa ha funcionat i els socialistes han aconseguit 33 escons i el 23% dels vots però no està clar que aquest resultat li serveixi per ser president. Els republicans, també amb 33 escons, tenen a les seves mans les claus de la governabilitat. Amb Junts per Catalunya i la CUP, els republicans sumarien 74 escons, molt per sobre de la majoria absoluta. L'altre gran guanyador de la nit ha estat VOX, que ha superat totes les enquestes i ha aconseguit 11 diputats. Per davant de la CUP, amb 9; comuns, amb 8; Ciutadans, amb 6, i el PP, amb 3. La formació taronja ha patit una patacada històrica i ha perdut 30 diputats. Els populars n'han perdut 1 es quedaran com a última força del Parlament. El PDECAT, malgrat els més de 74.000 persones que els han votat, ha quedat fora de l’hemicicle.

[[H4:Una abstenció històrica]]

Les eleccions han estat marcades per la pandèmia i la participació ha estat la més baixa des de 1980, amb un 53%. Això ha deixat dades curioses com que el PSC ha guanyat els comicis, amb només 36 mil vots més que al 2017 quan van ser la quarta força del Parlament. I Esquerra Republicana ha aconseguit 33 escons, 1 més que ara fa 4 anys tot i que ha perdut 339 mil vots. Per blocs, l'independentisme, si sumem també al PDECAT que ha quedat fora del Parlament, superaria el 51% dels vots i perdre 600 mil vots respecte els comicis de 2017. El bloc constitucionalista n'ha perdut 900 mil en relació a les eleccions de fa 4 anys.