Onda Cero premia la tasca social de la ‘Fundació Enriqueta Villavecchia’ i l'entitat ‘ASEM’

Enguany, l’entitat guanyadora del premi ha estat la Fundació de Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia que ha rebut un premi en metàl·lic de 5.000 euros, mentre que l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars ha rebut l'accèssit del premi, en reconeixement a l’atenció integral que, respectivament, ofereixen als nens i joves amb tractaments oncològics, i als afectats per trastorns o patologies neuromusculars. Les dues entitats han rebut unes litografies commemoratives, i una campanya de comunicació específica per donar a conèixer les seves activitats a través d’Onda Cero.

La Fundació de Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia va néixer el 1989 a Barcelona fruit de la iniciativa d’un grup de persones de la societat civil sensibles amb les necessitats dels nens malalts de càncer i les seves famílies. Actualment, la fundació col·labora amb tots els hospitals catalans amb oncologia pediàtrica, compta amb 300 voluntaris i atén més de 200 famílies. Ofereix atenció integral i ajuda social per millorar la qualitat de vida dels menors durant l’hospitalització o els tractaments oncològics perquè puguin continuar amb l’escola o l’activitat diària amb normalitat. A més, l’entitat potencia la investigació en l’oncologia pediàtrica, així com la formació de metges en aquesta especialitat.

De la seva banda, l’entitat ASEM Catalunya (Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars) treballa per ajudar els afectats per trastorns neuromusculars, que es caracteritzen per una pèrdua general i progressiva de la força muscular, i dóna suport als seus familiars. L’entitat va néixer als anys 80 i s’ha caracteritzat per la seva tasca d’informació i sensibilització social contra els prejudicis i les barreres socials.

Els guanyadors han estat escollits entre les prop de 50 entitats que han participat durant aquesta temporada al programa d’Onda Cero La Ciutat dins l’espai setmanal 'Ciutat Solidària'. L’espai dóna a conèixer la labor que fan les entitats socials i ONG’s, i fa difusió de la seva tasca envers els col·lectius més necessitats o en àmbits com la infància, la pobresa, la salut, l’educació i el lleure, la reinserció sòcio-laboral o la cooperació internacional. El premi vol contribuir a donar visibilitat al treball d’aquestes entitats amb la concessió de dos guardons.

L’acte de concessió de premis s’ha fet a l'Hotel España de Barcelona. Una cita que ha comptat amb la presència del director d’Onda Cero Catalunya, Francesc Robert i Agell; del delegat de l’Estat al CZFB, Jordi Cornet; del director general d'Onda Cero, Ramon Osorio; de la delegada del Govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna; i del membre del plenari del CZF i president del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, entre altres personalitats.

Enguany, els premis han arribat a la seva tercera edició i des que va començar l’espai Ciutat Solidària han passat pel programa de ràdio més de 150 entitats socials sense ànim de lucre.