Onda Cero a la II Fira del Vehicle d'Ocasió de MUNDIAUTO

El dimecres 5 d'abril parlarem amb el gerent de Mundiauto, Lluís del Blanco, sobre les novetats de la fira al programa La Ciutat que presenta Albert Lesan de 12.30 a 14h. A més, el dijous 6 d'abril connectarem amb la fira dins el programa Ona Esportiva Vespre, de 19 a 20h, amb José Agustín Gómez per entrevistar a un dels expositors de la fira i representant del concessionari Adolfo Mariscal. Mundiauto, el centre comercial per excel·lència de l'automòbil, exposarà més de 1.000 vehicles durant la fira, situada a El Prat de Llobregat. Amb més de 50.000 m2, distribuïts en cinc plantes d’exposició, la Fira tindrà a més de 200 persones per assessorar-nos i posar-nos al dia sobre les novetats del sector automobilístic.