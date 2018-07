Onda Cero i el Consorci premien la tasca social de les entitats GAEM i ARED

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’emissora Onda Cero Catalunya han atorgat la segona edició dels Premis Ciutat Solidària durant l'acte de lliurament celebrat el dimarts 9 de desembre a l'Hotel España de Barcelona per reconèixer la tasca social de les ONG i les entitats que treballen en els àmbits de la solidaritat.



L’entitat guanyadora del premi ha estat la Fundació GAEM que ha rebut un premi en metàl·lic de 5.000 euros, mentre que la Fundació ARED ha rebut l’accèssit del premi, en reconeixement al treball que, respectivament, duen a terme en la recerca i l’ajuda als malalts d’esclerosi múltiple, i en favor de la reinserció sòcio-laboral de les dones procedents de centres penitenciaris. Les dues entitats han rebut unes litografies commemoratives, i una campanya de comunicació específica per donar a conèixer les seves activitats a traves d’Onda Cero.



La Fundació GAEM (Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple) va ser creada el 2003 per un grup de malalts d’esclerosi múltiple amb l’objectiu d’impulsar treballs d’innovació biomèdica independents, amb l’esperança de trobar solucions terapèutiques per la curació de l’esclerosi múltiple. A més, l’entitat dona suport als malalts i els seus familiars, i fa campanyes de sensibilització social. La fundació, situada al Parc Científic Barcelona, està presidida per Vicens Oliver, afectat des del 1993.



De la seva banda, la Fundació Ared treballa per la integració social i laboral de persones en situació d'exclusió social, principalment dones procedents de centres penitenciaris. L’entitat va néixer ara fa vint anys al centre penitenciari de Wad-Ras de Barcelona, gràcies a la tenacitat i la il·lusió de cinc dones privades de llibertat, una voluntària i una monitora de confecció, que van crear un taller de confecció per donar una alternativa professional a les recluses. D’ençà aleshores milers de dones i homes en risc d'exclusió s’han pogut beneficiar dels seus programes d'acompanyament personalitzat.



Els guanyadors han estat escollits entre les més de 50 entitats que han participat durant aquesta temporada al programa d’Onda Cero ‘La Ciutat’ dins l’espai setmanal 'Ciutat Solidària'. L’espai dóna a conèixer la labor que fan les entitats socials i ONG’s, i fa difusió de la seva tasca envers els col·lectius més necessitats o en àmbits com la infància, la pobresa, la salut, l’educació i el lleure, la reinserció sòcio-laboral o la cooperació internacional. El premi vol contribuir a donar visibilitat al treball d’aquestes entitats amb la concessió de dos guardons.



L’acte de concessió de premis s’ha fet a l’ Hotel España de Barcelona en el decurs d’un acte que ha comptat amb la presència del director d’Onda Cero Catalunya, Francesc Robert i Agell; del delegat de l’Estat al CZFB, Jordi Cornet; del director general de Onda Cero, Ramon Osorio; de la delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna; i del president del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, entre altres personalitats.