Onda Cero Catalunya estrena tenporada amb més proximitat, actualitat i passió pel directe

Onda Cero Catalunya obre la temporada 2025-26 amb una clara aposta per la informació de proximitat, l’actualitat en directe i la passió pel periodisme i l’entreteniment. La cadena manté espais que s’han convertit en referents per a l’audiència i alhora reforça la seva identitat com a emissora que més temps dedica a la programació local i regional.
'La Ciutat', la veu del dia a dia
De dilluns a divendres, de 12:20 a 14:00h, Míriam Franch dirigeix i presenta La Ciutat, el magazín en català que reflecteix el pols del que passa a Catalunya. Amb l’accent posat en la informació local, l’entreteniment i la participació dels oients, el programa continua sent un punt de trobada radiofònic indispensable.
Informatius de referència
La informació continua sent clau a les sobretaules. De dilluns a divendres, de 14:30 a 15:00h, Gabriel Figueredo, coordinador d’informatius, presenta Notícies migdia, l'informatiu de referència sobre l’actualitat a Catalunya. A les tardes, de 19:00 a 20:30h, Lola Surribas ofereix l’anàlisi de les claus informatives a La Brúixola.
L’esport com a passió compartida
La temporada esportiva també té el seu espai fix: La brúixola de Radioestadio, amb Albert Arranz, porta cada vespre l’emoció del futbol. I durant el cap de setmana, la narració de l’actualitat esportiva es completa amb l’equip de Radioestadio, liderat per Edu García, i les nits de dilluns a divendres amb Rocío Martínez i Edu Pidal.
Nits de ràdio i caps de setmana temàtics
Les matinades tornen a ser per als noctàmbuls. David Cervelló condueix Nits de ràdio, una proposta de divulgació i entreteniment que omple la franja nocturna. Els caps de setmana prenen un caire temàtic: Lideratges, amb Ariadna Belver, dona veu a les dones en el món dels negocis; Gente viajera Catalunya, dirigit per Carles Lamelo, descobreix destinacions i experiències de viatge; i En bones mans, amb Robert Calvo, ofereix cada diumenge consells per a una vida més saludable.
La força dels grans programes d’Onda Cero
A aquesta graella local s’hi sumen les grans veus d’Onda Cero: Carlos Alsina al capdavant de Más de uno; Jaime Cantizano, que enceta la seva segona temporada amb Por fin; Rafa Latorre amb La Brújula; i Julia Otero amb Julia en la onda els caps de setmana. La passió pel futbol en directe arriba de la mà d’Edu García amb Radioestadio.
Onda Cero, a tot arreu
Tota la programació està disponible en directe i a la carta a través de l’app oficial d’Onda Cero, al web
i a les principals plataformes d’àudio digital.