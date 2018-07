Onda Cero Catalunya aposta pels esports i l'entreteniment

Al capdavant del magazine dels migdies, La Ciutat (12.30h-14h), continua Albert Lesan, un programa centrat en l’actualitat de Barcelona, la participació, la veu de les entitats i les qüestions que més preocupen als ciutadans de l’àrea metropolitana, amb una tertúlia setmanal amb els regidors de l’Ajuntament barceloní. A més, de seccions sobre salut, psicologia, llibres, ciència, consum o economia, i l’agenda cultural amb Mònica Günther.

L’emissora d’Atresmedia Radio a Catalunya segueix apostant per la informació esportiva amb les dues edicions del programa Ona Esportiva, a les 15.15h i les 19h, amb Albert Arranz i el seu segell propi que han convertit l’espai en un dels referents de la informació esportiva de la ràdio a Catalunya. El programa fa un repàs a l’actualitat del futbol, amb notícies, entrevistes, connexions en directe i una tertúlia diària amb els millors periodistes i col·laboradors. L’edició del vespre comptarà amb el cap d’esports d’Onda Cero a Catalunya i narrador dels partits del Barça, Alfredo Martínez, per comentar tot el que passi al voltant del club.

Als vespres, Robert Calvo serà el responsable de condensar l’actualitat de la jornada a La Brúixola (21-22h) amb totes les notícies de Catalunya, entrevistes als protagonistes del dia, i seccions sobre economia, política, cultura, teatre o llibres. Així els dilluns, el programa analitza el rumb de l’economia amb Víctor Bottini i diversos periodistes especialitzats; els dimarts s’aborda en profunditat l’actualitat social; els dimecres arriba el debat amb els diputats del Parlament de Catalunya; i els dijous s’entrevista al protagonista més destacat de la setmana. La informació de proximitat i les notícies de Catalunya també tenen el seu espai a les desconnexions locals (7.20h i 8.20h) del programa de cadena Más de Uno i a l’informatiu Noticies Migdia (14.20h) amb Míriam Franch.

Els divendres, de 21 a 22h, Esther Eiros dirigeix l’edició en català del programa referent de la informació turística Gente Viajera que presenta els caps de setmana per tot Espanya. Carles Lamelo s’encarrega de conduir l’edició dels divendres per a Catalunya.

A les matinades, Carles Lamelo segueix al capdavant del programa Nits de ràdio (1:30h-5h) basat en la participació dels oients i continguts sobre cinema, televisió, ciència, xarxes socials, llibres, cuina i psicologia, entre altres. El programa segueix fidel a l’espai Noches de radio que el locutor ha presentat durant l’estiu per tota la cadena d’emissores a tot Espanya.

La principal novetat de la nova temporada d’Onda Cero Catalunya és el magazine de les matinades Els 5 sentits (5h-6h) presentat per David Cervelló. El programa vol ser el despertador radiofònic pels oients més matiners. Un espai fet i pensat tant pels que treballen de nit, com pels que continuen desperts o els que es lleven ben d’hora per començar una nova jornada. L’oferta del programa serà molt àmplia ja que pretén satisfer els plaers que ens proporcionen els cinc sentits, amb continguts sobre música, cinema, noves tecnologies, cuina, llibres, esports, tendències, etc... amb entrevistes i col·laboradors habituals. Els 5 sentits, a més, tindrà una vessant divulgativa i molta activitat a les xarxes socials.

Els caps de setmana els oients podran seguir escoltant el programa de salut En Bones Mans (dissabtes i diumenges, 7h-8h) de Carles Aguilar, amb consells sobre salut i consum, entrevistes i notícies d’interès per millorar la qualitat de vida i benestar dels oients.

A banda de la programació de Catalunya, Onda Cero segueix realitzant des de Barcelona programes per tota la cadena de ràdio com Julia en la Onda amb Julia Otero o Gente Viajera amb Esther Eiros, tots dos, espais destacats de la programació de cadena d’Onda Cero juntament amb Carlos Alsina i Juan Ramón Lucas (Mas de Uno), David del Cura (La Brújula), Isabel Gemio (Te doy mi palabra) o José Ramón de la Morena (El Transistor).

Pel que fa a la cadena musical Europa FM, des dels estudis de Barcelona s’emet el morning show Levántate y Cárdenas amb Javier Cárdenas, i el programa Euroclub, entre d’altres. A Onda Cero i Europa FM s'hi suma la cadena musical Melodía FM com el tercer producte radiofònic del grup Atresmedia Radio.