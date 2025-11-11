Zohran Mamdani: el primer alcalde immigrant i musulmà de Nova York

La política nord-americana torna a sorprendre amb un gir inesperat. En un escenari sovint dominat per discursos calculats i moviments imprevisibles, Nova York —la ciutat més important dels Estats Units— ha vist emergir una figura que ha trencat totes les expectatives: Zohran Mamdani. El jove líder socialdemòcrata s’ha imposat amb contundència davant l’independent Andrew Cuomo i el republicà Curtis Sliwa, situant-se com a nou referent progressista en un context polític marcat per la polarització i el desencís.
Mamdani, nascut a Uganda i convertit ara en el primer alcalde immigrant i musulmà de Nova York, ha connectat amb un electorat que reclama un canvi profund. La seva proposta, centrada en la classe treballadora i en la defensa de les comunitats immigrant, es presenta com una alternativa frontal al discurs de Donald Trump i a una part de les elits demòcrates que molts veuen allunyades del carrer. Habitatge assequible, serveis públics reforçats i una mirada progressista sense matisos són els pilars d’un projecte que busca retornar la ciutat a aquells que la fan possible.
A 'La Brúixola', volem entendre fins a quin punt aquest resultat pot transformar Nova York i si representa un nou rumb dins la política nord-americana. Per això conversem amb Xavier Torrens, sociòleg i professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, per analitzar l’impacte real d’aquesta victòria, els reptes que planteja i les conseqüències que pot tenir —tant per a demòcrates com per a republicans— en un país que continua vivint sota la pressió del trumpisme i d’una societat cada vegada més dividida.