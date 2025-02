Xifres rècord d'estrangers a Catalunya

Les persones estrangeres a Catalunya superen per primera vegada els dos milions i els individus nascuts fora d’Espanya ja representen un de cada quatre residents. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a dia 1 de gener del 2025, posen de relleu el pes demogràfic dels nouvinguts a casa nostra. La professora de la Facultat de Geografia i Història de la UB, Arlinda Garcia, explica a 'La Brúixola' que aquestes xifres es deuen principalment a tres factors: les oportunitats laborals, els processos de reagrupació familiar i el tancament de fronteres amb polítiques migratòries com les de Donald Trump. Garcia recalca la baixa natalitat a Espanya i a Catalunya, però reconeix que no revertirem l'envelliment amb la immigració perquè "els volums haurien de ser més elevats i perquè els immigrants també envelleixen".