Xavier Lleonart, Metges de Catalunya: "O ens escolten, o posarem en escac el Govern de la Generalitat"

Convocada a tot el territori català per Metges de Catalunya, l'aturada té com a objectiu reclamar un conveni i un espai propi de negociació sobre l'Estatut Marc a nivell estatal. La vaga també busca aconseguir millores laborals i salarials, entre les quals la fi de les guàrdies de 24 hores i el reconeixement de la categoria professional d'acord amb la formació i la responsabilitat dels metges.
Més recursos i menys hores de feina
Durant la manifestació, que ha començat cap a dos quarts d'onze del matí d'aquest dimecres la plaça Sant Jaume de Barcelona, s'han pogut llegir cartells de 'Menys corbates i més bates', 'Conveni mèdic ja!' i 'Formació, responsabilitat i lideratge = A1+'. Vestits amb bates blanques i amb màscares amb la cara de la consellera de Salut, els facultatius han protestat per les seves condicions de treball.
Seguiran amb les protestes
El sindicat Metges de Catalunya, que aplega més de 12.000 professionals del sector, xifra el seguiment de la vaga en un 45 per cent, mentre que la conselleria de Salut baixa aquest suport al 6,5%. Sigui com sigui, els professionals del sector no desistiran, tal com ha explicat a La CiutatXavier Lleonart, secretari general del sindicat. I assegura que negociaran fins l'extenuació amb la consellera Olga Pané i els que vinguin després d'ella.