Woody Allen, Michael Jackson... Hem de separar l’obra de l'artista?

Artistes, músics, directors de cinema, pintors... Hi ha alguns artistes que les seves obres són indubtablement rellevants en l’àmbit cultural, però les acusacions sobre delictes que en algun moment de la seva vida han comès, els porten a ser directament rebutjats per part del seu públic. Això ens condueix al conegut debat sobre si hauríem de consumir les obres culturals sense la interferència de la vida dels seus autors.

D’una banda, l’escriptora Carmen Domingo defensa la separació total entre l’artista i la seva obra. En l'altre costat, hi trobem al professor Ludovico Longhi , que li costa consumir certes obres quan hi ha delictes associats amb l'autor que les signa. Finalment, el dramaturg Daniel Arrèbola afirma que no ens hem de privar de consumir obres sempre que siguem conscients de la vida de l’autor. El debat està servit...