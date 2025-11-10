SALUT MENTAL

Violència sexual: un trauma profund que requereix comprensió i acompanyament

El psicòleg de capçalera de 'La Brúixola', el David Cueto, ens visita per reflexionar sobre com es produeixen els bloquejos sexuals i de quina manera els podem resoldre

Redacción

Barcelona |

El psicòleg David Cueto analitza les conseqüències de la violència sexual i la importància de comprendre com afecta la salut mental de les víctimes. Recorda que, a escala mundial, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual i que les noves tecnologies han ampliat les formes d’explotació i ciberassetjament, especialment en contextos de vulnerabilitat.

Mecanismes com la culpabilització de la víctima, la manipulació emocional o l’ús de substàncies per "generar submissió contribueixen a mantenir la impunitat", mentre que els mites i prejudicis socials dificulten la denúncia. Les conseqüències poden ser profundes i duradores: dissociació, desregulació emocional, flashbacks i conductes extremes relacionades amb la sexualitat formen part d’un conjunt de seqüeles que s’agreugen quan l’abús es produeix durant la infància o l’adolescència.

Tot i això, la recuperació és possible si es demana ajuda especialitzada i s’actua amb sensibilitat. Teràpies específiques per al trauma, com l’EMDR, la psicoeducació o les tècniques de regulació corporal, poden ajudar a restablir la seguretat i l’autonomia. Cueto destaca la importància d’un acompanyament pacient i respectuós, així com del suport social i institucional, perquè la víctima pugui avançar cap al creixement posttraumàtic.

