Una vintena d'entitats proposen deu polítiques educatives per promoure la igualtat

A Catalunya, un de cada tres infants està en risc de pobresa o exclusió social, segons l’Idescat. Aquesta dada alarmant és la màxima preocupació d’una vintena d’entitats socials que avui han fet una crida al Govern perquè activi l’estratègia catalana contra la pobresa infantil i apliqui polítiques educatives que promoguin la igualtat.

Liderades per la Fundació Bofill i la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat), les entitats han recordat que aquesta estratègia es va aprovar el mandat passat i que el govern actual s’ha compromès a revisar-la. Per al coordinador de la PINCat, José Antonio Ruiz, "està molt bé" que es revisi, però el que cal és que s’apliqui: "És importantíssim que aquesta estratègia s'implementi i es doti pressupostàriament ja, perquè no podem esperar més. La pobresa infantil és una xacra, és la gran vergonya d'aquest país".

L'educació, antídot contra la pobresa infantil

A banda d’aquesta estratègia, asseguren que l’educació és la millor eina per combatre aquest problema. Per això proposen una desena de polítiques educatives, entre les quals hi ha la gratuïtat total de l’educació dels 0 als 3 anys, l’accés universal a activitats extraescolars o un programa de beques robust per prevenir l’abandonament. "Catalunya té uns nivells d'abandonament escolar prematur molt elevats, molt més que la resta de comunitats autònomes i els països del nostre entorn. Això es deu a diversos factors, un d'ells és l'absència d'una política de beques que garanteixi que cap noi o noia deixa d'estudiar per falta de recursos", ha dit Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill.

Finalment, també demanen més beques menjador o lluitar contra la segregació escolar, entre altres mesures. Més enllà d’aquestes peticions, reclamen que Catalunya es doti d’una Llei del Tercer Sector per comptar amb un marc legal que reforci totes aquestes polítiques.