Víctor Motos (SATSE): "Les agressions a sanitaris no han deixat d'augmentar des de la pandèmia"

El sindicat SATSE ha denunciat una agressió a una treballadora del CUAP de Castelldefels. Els fets van tenir lloc el passat 4 de març, quan una administrativa del centre va rebre una bufetada per part de l’acompanyant d’una pacient a qui no van poder practicar una prova radiològica perquè l’equip estava en procés de manteniment.

A La Brúixola d'Onda Cero Catalunya hem analitzat aquest incident amb el secretari d’acció sindical de SATSE a Catalunya, Víctor Motos, que ha alertat de l'increment de les agressions físiques i verbals al personal dels centres sanitaris en els últims anys. "Les agressions no han deixat d'augmentar des de la pandèmia", ha assegurat.

Vigilants i altres sistemes de seguretat

En aquest context, des de SATSE reclamen que es garanteixi la presència de vigilants de seguretat a tots els centres d'atenció primària i hospitals. També consideren "primordial" establir "protocols d'actuació ràpida", amb mesures com el botó d'alerta, per exemple. "D'altra banda, cal un abordatge comunitari per conscienciar la població, deixant clar que l'agressió no aporta res i que, amb el nou canvi del Codi Penal, agredir un professional sanitari es pot considerar com un atemptat contra l'autoritat", ha rematat Motos.