Víctimes d'accidents de trànsit i conductors infractors posen en valor els cursos de sensibilització

Un total de 124 persones han mort a les carreteres catalanes des de principis d’any. Coincidint amb el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit, el Departament d’Interior ha organitzat una jornada per posar en valor una de les eines que pot ajudar a reduir aquesta xifra: els cursos de sensibilització.
Parlem d’aquells cursos que han de fer les persones que tenen suspès o retirat el permís de conduir després de cometre una infracció greu o d’acumular-ne moltes de lleus. Segons un estudi elaborat per la UAB, publicat el 2017, més de la meitat dels infractors que fan aquests cursos no registren cap sanció en els dos anys següents, i les sancions per consum d’alcohol o drogues es redueixen en un 70%. La jornada d’avui, sota el títol ‘Del curs de sensibilització a la consciència: històries de canvi’, ha comptat amb el testimoni de tres víctimes que participen en aquestes formacions.
Una d'elles és l’Elena Miquel, que va quedar en cadira de rodes després que un cotxe se saltés un semàfor i envestís la seva moto. "Jo els explico tot el que ja no puc fer per culpa de la decisió d'una altra persona. I no només soc jo: en el meu sinistre vam ser cinc víctimes", explica Miquel, en referència als seus quatre fills.
Tal com diu ella, i la resta de testimonis ho comparteixen, "l’entorn s’enfonsa amb la víctima". Un exemple d’això és en Pere Joan Pujol, que va perdre el seu fill en un accident. "Darrere meu hi ha la meva dona, la meva filla, els meus nets... Gent que mai més tornarà a ser com era. Penseu en la gent que us estimeu i en què us passaria si aquest vespre ve un mosso d'esquadra i us diu que aquesta persona ha mort en un accident de trànsit", ha reflexionat Pujol.
La veu dels infractors
Entre els participants també hi ha hagut en Jordi Porta, que va patir un accident perquè conduïa begut i massa ràpid. Arran de la seva pròpia infracció, va patir un traumatisme cranioencefàlic i va quedar en coma. Ara també explica aquesta experiència a altres infractors perquè entenguin les conseqüències dels seus actes. Dos d’ells són Jordi Trias de Bes, cardiòleg, i Marc Cebrián, campió de karts. Fa poc han recuperat el carnet després de passar el curs. L’havien perdut per acumular infraccions, principalment excessos de velocitat.
"Ja no em passa. Ho dic rotundament. He aconseguit conscienciar-me, mirar enrere, entendre què feia malament i per què", ha afirmat Trias de Bes. Per la seva banda, Cebrián ha admès que ha fet un canvi de xip des del naixement del seu fill, que ara té dos mesos.