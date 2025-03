Viatge a la història de Seat

En aquesta nau, no oberta a tothom, trobarem des del primer 1400 del 1953, fins als models més moderns del Cupra, passant pel llegendari 600.

Històries curioses

En aquest espai també podrem trobar vehicles únics, com el papa mòbil que va fer servir Juan Pablo II durant la seva visita a Espanya al 1982. Segons expliquen, la organització no va calcular ve les mides dels accessos del Camp Nou i el Santiago Bernabéu i el cotxe oficial no hi cabia. Per això, Seat va transformar un Pansa en un papa mòbil que va permetre al Papa fer el recorregut.

Entre les curiositats també trobem el primer vehicle de l’actual rei, Felip VI, un regal del seu pare pel seu divuitè aniversari.

També destaca un 124 que va ser el cotxe 1 milió fabricat per Seat i que el van sortejar entre els treballadors. L’afortunat va ser un jove que ni tenia carnet de conduir ni es podia permetre mantenir el vehicle. Finalment la companyia va decidir donar-li els diners que valia el cotxe, uns diners que el van permetre casar-se i comprar un pis. A dia d’avui, ja jubilat, l’home segueix visitant la nau per comprovar que el que havia de ser el seu vehicle segueix allà.

Si tens oportunitat de visitar la nau, no t’ho pensis!