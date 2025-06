Vers els problemes... SOS!

És dilluns, i com cada setmana la Montse Valls s'encarrega de posar-li color al dia, i ho fa amb el seu 'Paraula de Cançó', amb el que l'audiència li diu paraules i ella ha de buscar cançons que tinguin aquesta paraula. Les paraules d'aquesta setmana han sigut "Problema", "SOS" i "Estrella", i ens ha portat tota mena de cançons...

Amb la paraula "Problema" primer de tot hem escoltat a l'Ariana Grande amb la seva cançó que es diu 'Problem'; després hem escoltat a FigaFlawas amb el seu 'Solucions i no problemes'; i finalment hem escoltat per primer cop a aquesta secció a Fangoria amb el seu éxit 'Dramas y comedias'.

Després ha buscat cançons amb la paraula "SOS". Primer hem escoltat ABBA i el seu tema de consolidació 'S.O.S'; també hem escoltat els Jonas Brothers amb una cançó del 2013 que tracta sobre un desamor que va viure un dels germans amb 13 anys i que va escriure en 10 minuts; i hem acabat amb un clàssic de Rihanna.

Finalment, amb la paraula "Estrella", hem escoltat en primer lloc 'Estrella Polar' de Pereza; després hem escoltat un altre clàssic com és '¿En qué estrella estará?' de Nena Daconte; Counting Stars de One Republic; i hem acabat amb Coldplay i el seu 'A Sky Full of Stars'.