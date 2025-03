Verónica Araunabeña: "Catalunya s'està felinitzant"

Qui no ha entrat al debat sobre si prefereix tenir la companyia d'un gat o un gos? De fet avui n'hem parlat de forma distesa al 'Dil·lema del divendres' amb en Lluís Soler. Però recentment s'ha publicat una dada que posa de relleu un canvi de tendència. Si el gos sempre ha estat l'animal de companyia favorit entre la societat, sembla que alguna cosa està canviant. D'una banda les dades mostren que a partir del 2021, és a dir després de la pandèmia, ha augmentat la tinença d'animals de companyia, tant gats com gossos. Però dins d'aquest augment general està havent un canvi de tendència, ja que la tinença de gats està augmentant, mentre que la de gossos està disminuïnt. La reducció en la tinença de cans és d'un 23% mentre que l'augment de gats es produeix en un 14%, tenint en compte, a més, que els animals que s'han tingut en compte no porten xip.

Aquest canvi de tendència l'hem volgut analitzar amb la Verónica Araunabeña, presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya: "Hi ha un augment en el nombre de gats respecte el de gossos. Hi ha molts factors, no és exlcusivament un factor de moda, ja que les xarxes ajuden a que hi hagi certa moda de tenir gats. Hi ha darrere un factor economic, ja que no es la mateixa despesa mantenir un gat de 4 kilos que un gos de 15, també pel tipus de vida que portem, el temps que pots dedicar, i a més el gat ara s'esta acceptant com a animal de companyia, com un més de la família, per tant, podem dir que ens estem felinitzant".

El xip, obligatori

Només el 5% dels gats estan idenftificats amb xip: "Ja no és només un tema de consciència, ja que identificar és obligatori per la llei de benestar, però la percepcio que tenim es acceptada i es que el gat no surt tant al carrer, l'amo no té la sensació que l'ha de perdre i per tant no veu la necessitat de posar-li xip. La nostra obligació com a tutors d'un gat és idenftificar-lo"

Les protectores segueixen plenes

Araunabeña recorda que "hi ha poca variació en quant al nombre d'animals que hi ha als centres. L'estada d'un gat a les protectores ha baixat molt, i en el gos encara estem arrossegant aquesta moda dels animals potencialment perillosos, hi ha un nombre elevadissim d'aquestes races per irresponsabilitat dels seus amos, per tant és el tipus de gos més habitual". Tot i aquesta realitat dels gossos potencialment perillosos, la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya assegura que "la tendència a la tinença responsable va cap amunt, la persona que adopta és normalment responsable, parelles joves que fan tot el que calgui i quan calgui. La tinença dels animals és més responsable però encara hi ha un percentatge que abans d'adquirir un animal no consulta o no pensa, no fa una reflexió prèvia de si compta amb els elements per donar una bona vida a l'animal".

No abandoneu animals

Malauradament segueixen produïnt-se molts abandonaments any rere any: "Històricament el pitjor moment es produeix quatre mesos després de Nadal, perquè s'han cansat d'ells, la primavera és una mala epoca, però es manté estable durant tot l'any". Sobre si la sensació que cada vegada més famílies prefereixen tenir una mascota que un fill o una filla ja hi ha més gossos que nadons, Araunabeña confirma que "la percepció és que hi ha famílies que prefereixen tenir un gos que un fill. En la nostra societat la tendència és tenir menys fills i la necessitat d'acompanyament de les persones és molt gran, i un gos o un gat fan molta companyia. Tambe hi ha molta gent gran que vol tenir un animal, i moltes parelles joves que prefereixen tenir un animal de companyia que no un fill".