El veganisme, a debat

Cada 1 de novembre es celebra el 'dia del veganisme', que sembla que va a l'alça i es consolida com a estil de vida basat en el consum, únicament, d'aliments de procedència vegetal, descartant qualsevol producte derivat dels animals. Un estil de vida que, malgrat tenir un propòsit molt positiu com és el respecte als animals i al medi ambient, xoca frontalment amb qui defensa que mentre la finalitat sigui la d'alimentar-se, el menjar carn, peix, formatge o llet és totalment normal. Per això hem volgut aprofitar 'El Debat dels dijous' per posar el veganisme sobre la taula. Hi hem debatut amb la Zaraida Fernandez, col·laboradora del programa i xef vegana, i amb el Ricard Parès, director de PORCAT, l'Associació Catalana de Productors de Porcí.