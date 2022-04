La vaga de cinc dies servirà per demanar un increment de l'IPC just i d'acord amb les pujades anuals. El servei de neteja urbana i recollida d'escombraries de Barcelona està format per 4.000 treballadors i treballadores. La setmana vinent se celebrarà una reunió per intentar una mediació entre les parts. Ens ho ha explicat Ramón Cebrián, responsable de Serveis Públics de la UGT de Catalunya.