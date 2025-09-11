Avui a la tertúlia parlem d'un fenomen que afecta milers de persones al nostre entorn: la usura al segle XXI. En un context marcat per la inflació, la precarietat i l'exclusió financera, han proliferat empreses que ofereixen minicrèdits de quantitats petites, normalment inferiors a 300 euros, però amb interessos que poden superar el 3.000% TAE.
El que sembla una solució ràpida per a una necessitat urgent de diners es converteix, en molts casos, en un parany difícil de superar. Ens preguntem què entenem avui per usura, com és possible que aquest tipus de pràctiques es mantinguin en el marc legal actual i, sobretot, quines conseqüències tenen per als que es veuen obligats a recórrer a aquests productes.
Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb: Silvia Huerta, portaveu d'OCU. Jordi Goula, economista del Col·legi d´Economistes de Catalunya. Jesús Sanchez, advocat i degan emèrit de l'ICAB.