USTEC-STEs: "El nou procés d'adjudicació torna a tenir errades"

El sindicat USTEC-STEs aquest dimarts al matí s'ha manifestat al mateix temps que tenia lloc la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Com indica la portaveu del sindicat, no estan "gens conformes amb les mesures impulsades pel Govern per resoldre el nyap que van fer inicialment". De fet, expliquen que en el nou procés d'adjudicacions, que presenta canvis en 2.898 places respecte al primer, "torna a haver-hi errors". Segura afegeix que aquest cop "ja no és culpa d'un únic treballador" i dirigeix la responsabilitat de l'assumpte cap a l'executiu català.

De confirmar-se els errors que USTEC-STEs denuncia, el sindicat explica que impugnarà aquest nou procés. "Aquest nou llistat incompleix la normativa", assevera Segura i diu que ja ho han comunicat al Departament d'Educació, però que "fan cas omís" i "no reconeixen els nous errors" en el procediment. Amb tot, el sindicat espera que el curs escolar 2025-2026 pugui començar amb total normalitat, però que no les tenen totes que pugui ser així si la resolució del procés d'adjudicacions "s'allarga gaire més".