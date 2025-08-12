Untables deliciosos!

La Zaraida ens ha preparat un untable de pastanaga i curry. Només hem de tenir 100 grams de mongeta blanca cuita, uns 500 grams de pastanaga i un tros de mango fresc. A més, hi posarem el curry i la sal i ho refredarem. Un cop reposat, ho podem posar sobre una torrada. A més, podem fer també un paté de bolets i nous. Podem utilitzar qualsevol tipus de bolet, tot i que el Portobello és el preferit de la Zaraida. Necessitarem 400 grams de bolets, 150 grams de nous i una escalunya. El tercer untable que ens ha portat la Zaraida és el romesco, que tothom coneix i que pot servir també per les torrades. Farem servir una cabeça d'all, dos quilos de tomàquet pera i també nyora. A més, 150 grams d'ametlla crua, 50 grams d'avellana crua amb pell, vinagre de Jerez i una caiena.