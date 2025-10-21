Unió de Pagesos acusa el Govern de mala gestió en la crisi de la dermatosi nodular contagiosa

Unió de Pagesos ha denunciat aquest matí "la falta de prevenció i la mala gestió del Govern en els casos de dermatosi nodular contagiosa (DNC) detectats a Catalunya en les últimes setmanes".
En una roda de premsa, el sindicat ha remarcat que, tot i les advertències prèvies sobre l’aparició de la malaltia a França, l’administració catalana no va actuar amb la contundència ni la rapidesa necessàries per evitar l’entrada del virus al territori.
Segons Marc Xifra, responsable nacional del sector boví de llet, la gestió ha estat "inacceptable" i ha posat en risc la continuïtat de moltes explotacions. El sindicat considera que la manca de preparació ha estat alarmant, i que el Govern no va activar cap protocol eficaç per frenar la propagació de la malaltia.
A més, denuncien que la comunicació amb el sector ha estat escassa i poc transparent, fet que ha generat desconcert entre els ramaders.
Mesures urgents
Entre les mesures que reclama Unió de Pagesos, destaquen:
- Intensificar la campanya de vacunació del bestiar.
- Ampliar el cos de professionals que administren les vacunes, incorporant els veterinaris de les explotacions.
- Impulsar una vacunació d’emergència àmplia i en zones extenses.
- Establir indemnitzacions realistes pel sacrifici d’animals, ajustades al mercat.
- Compensacions econòmiques per les restriccions i immobilitzacions derivades de la gestió de la malaltia.
- Crear un comitè d’experts per gestionar la crisi.
- Incloure la DNC en el pla de vigilància de fauna salvatge.
- Establir una normativa flexible i eficaç que s’adapti a l’evolució de la situació.
Vacunació lenta
El sindicat també ha posat el focus en la mala planificació de la campanya de vacunació, marcada per retards constants en l’arribada dels medicaments, aturades de diversos dies un cop iniciada la campanya, i una falta de comunicació fluida amb els ramaders.
Aquestes deficiències han provocat indignació i incredulitat entre els professionals del sector, que veuen com la protecció del seu bestiar queda compromesa.
Finalment, Unió de Pagesos ha anunciat que continuarà treballant i exercint la pressió necessària perquè es modifiqui el protocol actual de lluita contra la DNC, amb l’objectiu de garantir una gestió eficaç, justa i adaptada a la realitat del sector ramader català.