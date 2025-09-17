El Departament de Territori ha convocat una reunió dimarts vinent per explicar la nova llei del taxi als sectors implicats. La norma, que el Govern està ultimant i que després haurà de passar pel Parlament, preveu la desaparició progressiva de les VTC urbanes a Barcelona i la seva àrea metropolitana. En declaracions a 'La Brúixola' el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, celebra la norma, mentre que des d'Unauto, el seu president José Manuel Berzal, soté que els ciutadans no volen que es prescindeixi de les VTC.
UNAUTO i Élite Taxi: les dues cares de la nova proposta de llei del taxi
El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, i el president d'Unauto, José Manuel Berzal, atenen els micròfons de 'La Brúixola' per valorar les mesures de la nova proposta de llei del taxi.