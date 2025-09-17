TAXIS I VTC

UNAUTO i Élite Taxi: les dues cares de la nova proposta de llei del taxi

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, i el president d'Unauto, José Manuel Berzal, atenen els micròfons de 'La Brúixola' per valorar les mesures de la nova proposta de llei del taxi.

Lola Surribas

Barcelona |

El Departament de Territori ha convocat una reunió dimarts vinent per explicar la nova llei del taxi als sectors implicats. La norma, que el Govern està ultimant i que després haurà de passar pel Parlament, preveu la desaparició progressiva de les VTC urbanes a Barcelona i la seva àrea metropolitana. En declaracions a 'La Brúixola' el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, celebra la norma, mentre que des d'Unauto, el seu president José Manuel Berzal, soté que els ciutadans no volen que es prescindeixi de les VTC.

