La UAB alerta que cal fomentar el pensament crític dels infants per combatre la desinformació a les xarxes

La doctora Marta Narberhaus, professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha alertat a Onda Cero Catalunya que la manca de pensament crític entre els més joves està alimentant la desinformació i el consum d’opinions sense contrastar a través de les xarxes socials.
Segons la investigadora, els adolescents s’informen cada vegada més per canals com TikTok, Instagram o YouTube, sovint seguint influencers que “parlen de temes que els interessen però sense criteri periodístic”. Narberhaus defensa que cal ensenyar a diferenciar entre opinió i informació contrastada des de les escoles i les famílies.
“Els infants de famílies que consumeixen mitjans tradicionals tenen més consciència d’aquesta diferència entre informació i opinió”, explica Narberhaus, qui també destaca que els periodistes tenen una responsabilitat clau a l’hora de “descodificar els mitjans” i ajudar les audiències a entendre com es construeix la informació:
'Posar en valor la feina periodística és essencial per combatre la desinformació'
La professora reconeix, però, que un dels reptes més complexos és connectar amb les audiències joves, ja que “els productes tradicionals no els atrauen” i la competència amb el contingut digital és “ferotge”.
Per això, defensa la necessitat de noves fórmules més curtes, visuals i participatives per mantenir l’interès informatiu dels joves.
Pel que fa a l’àmbit educatiu, Narberhaus subratlla que les escoles han de tenir un paper fonamental en l’educació mediàtica i digital, no només ensenyant a utilitzar les eines, sinó fomentant l’actitud crítica.
'No n'hi ha prou amb veure continguts; cal analitzar-los i entendre'ls. I això s'ha de fer des de ben petits'
Segons la professora, projectes escolars com ràdios o televisions pròpies ajuden a empoderar els alumnes, els fan protagonistes i els permeten desenvolupar un pensament crític real.
També posa d’exemple l’espai InfoK de TV3, “l’únic informatiu infantil a Espanya, que explica l’actualitat amb llenguatge adaptat i rigor”.
Malgrat els reptes, Narberhaus es mostra optimista assegurant que “els joves comencen a ser més conscients de la seva intimitat i del valor de la informació. La societat està prenent consciència i anem pel bon camí.”