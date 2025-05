El turisme rural triomfa a Lleida

La pandèmia va deixar un nou panorama en el comportament de la ciutadania, que es va començar a decantar pels entorns rurals. Segons un informe de Caixabank, el turisme rural ha passat de representar el 10,9 per cent de la despesa total el 2019 a gairebé el 12 per cent el 2023, una millora gens menyspreable de la seva quota que reflecteix que ha sortit reforçat de la pandèmia. Mirem en aquesta ocasió a la província de Lleida, que als mesos d’estiu viu el seu gran moment amb el turisme d’aventura. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Mario Mata, president de la Federació de Cases Rurals de Lleida, i ens ha explicat que "la provincia de Lleida és un territori autèntic i on pots trobar un tipus de turisme tranquil, d'aventura... tens moltes opcions".

"Ha augmentat el turisme internacional, cada cop hi ha més visitant estranger", explica. De fet, el Pirineu i les Terres de Lleida van batre rècords en turisme internacional al 2024, i "s'espera revalidar els resultats, tenim molt bones previsions", diu el Mario Mata. "Cada cop es busca més el turisme d'aventura, és el gran atractiu sens dubte", conclou.