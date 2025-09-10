La llengua a les aules

El TSJC anul·la el decret lingüístic del Govern: nou revés judicial al model educatiu català

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència que anul·la diversos articles clau del decret de règim lingüístic aprovat per la Generalitat el 2024. La resolució judicial considera que el text legal margina el castellà com a llengua vehicular en l’ensenyament.

Redacción

Barcelona |

Imatge d'una aula de l'escola Ponent de Granollers
Imatge d'una aula de l'escola Ponent de Granollers | ACN

Els magistrats, basant-se en jurisprudència del Tribunal Constitucional i del mateix TSJC, argumenten que el decret no garanteix una presència raonable del castellà a les aules, fet que —segons la sentència— impedeix que l’alumnat assoleixi una competència lingüística adequada en aquesta llengua.

Entre els articles anul·lats, destaquen aquells que establien l’ús obligatori del català en les activitats docents, en la relació amb les famílies i en les funcions del personal no docent i extraescolar. El tribunal considera que aquesta legislació genera un desequilibri legal i pedagògic.

Reacció institucional: compromís amb el model

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el Govern recorrerà la sentència i ha reafirmat el seu compromís amb el model lingüístic vigent. “El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, transversal i pròpia del país i, és clar, de l'escola".

La resolució judicial afecta un decret que desplegava les lleis aprovades pel Parlament en la legislatura anterior —una d’elles amb el suport del PSC— per blindar el català a l’escola i esquivar la sentència del 25%.

L'AEB, satisfeta amb la resolució judicial

L’Assemblea per una Escola Bilingüe, impulsora del recurs judicial, ha celebrat la decisió del TSJC. La seva presidenta, Ana Losada, ha afirmat que “la justícia ratifica que el castellà no pot ser relegat a una única assignatura”.

La sentència és recurrible i obre la porta a una revisió jurídica. Serà el Tribunal Constitucional qui, en última instància, haurà d’examinar la legalitat del marc normatiu que regula l’ús del català i del castellà en el sistema educatiu català.

