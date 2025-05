"Trump té al capdavant algú que no li compra el discurs de la por"

Robert Prevost és el primer papa nord-americà de la història. En la primera valoració que hem pogut fer a 'La Brúixola', minuts després del seu primer discurs com a pontífex, ens hem qüestionat la influència que pot tenir en Lleó XIV una figura com Donald Trump amb qui comparteix nacionalitat. Ramon Bassas, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, assegura que ambdues figures siguin nord-americanes és un fet gairebé anecdòtic perquè el nou Papa "no li compra el discurs de la por" a Trump. En la mateixa línia, Bassas afirma que tot apunta que sigui una opció continuista al papa Francesc i ha destacat el paper missioner de Lleó XIV.