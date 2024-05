Troben indicis biològics dins el vehicle del detingut per la mort de la seva parella a Vic

Els Mossos d'Esquadra han trobat indicis biològics dins el vehicle del detingut per la mort de la seva parella a Vic. El jutjat ja havia decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, després que declaressin els 5 fills de la parella i l’arrestat. La detenció es va produir el dissabte 11 de maig i aquest dilluns l'home va ingressar a presó després de passar a disposició judicial.

Desapareguda des del 19 d'abril

La detenció es va produir dissabte passat a la capital d’Osona. L’arrest del sospitós es va precipitar quan els Mossos van descobrir que tenia intencions de marxar d'Espanya. La dona està desapareguda des del passat 19 d’abril i encara no s’ha trobat el seu cadàver. La causa queda oberta per homicidi dolós amb agreujant de parentiu. No consten antecedents judicials de violència entre la parella.

Segons fonts policials, les diferents gestions realitzades fins ara apuntaven "notables contradiccions" entre la declaració que va fer l'investigat i les diferents declaracions que testimonis del cas han fet durant les darreres setmanes. La investigació continua oberta i ara els investigadors centren el seu treball en localitzar el cos de la dona que el detingut presumptament hauria ocultat després de produir-li la mort.

Concentració de rebuig

L’Ajuntament de Vic ha convocat una concentració de rebuig al crim dimarts a les 7 de la tarda. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha condemnat el feminicidi i ha expressat el condol i escalf més sentit a l'entorn de la víctima. Segons el Departament, seria l’onzena víctima en el que portem d’any a Catalunya per aquest motiu.