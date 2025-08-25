ENTREVISTA

Trobar parella d’una altra manera és possible

Avui hem explicat què és ‘Spark’, un esdeveniment per a conèixer gent que s’ha creat per allunyar les persones de l’estrès de les cites ràpides.

Robert Calvo

Catalunya |

Dues dones es van proposar crear un espai on les persones solteres es poguessin conèixer d’una altra manera, en un altre ambient. Per això van crear ‘Spark’, que guia les persones participants a través de jocs i activitats lúdiques que fan que la connexió sigui natural i divertida. La gent interactua en parelles, petits grups i també tots junts. Així es pot començar a establir vincles.

Obert a la diversitat sexual i lingüística

La seva creadora, la Maria Bernardes ens ha explicat que fins ara han fet esdeveniments en anglès, principalment per a persones heterosexuals, però que han decidit obrir el ventall i ser més inclusius. Per això ofereixen esdeveniments en castellà, en català, per a la comunitat queer, per a persones amb discapacitat, per a gent gran o per a persones poliamoroses.

