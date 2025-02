'Trigueña', 'llit' i 'anell', les paraules de la setmana

La Montse Valls ens ha portat avui cançons amb la paraula "trigueña", com per exemple 'Trigueña hermosa', de Cardenales del Éxito. També un altre tema del 1984 titulat 'De piel trigueña', obra de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.. Forma part de l’àlbum 'Queridos compañeros'. A més, ens ha destacat 'La trigueña', del cantautor mexicà Juan Salvador.

A la taula i al llit, al primer crit

La segona paraula de la setmana és "llit", que apareix en temes com 'Cama vacía', de Pignoise. Aquesta és una col·laboració amb La La Love You. Rihanna canta 'California King Bed', una cançó de l’any 2011 i forma part del cinquè àlbum de l’artista anomenat 'Loud'.

Posa'm l'anell!

'El anillo pa' cuando' és una cançó que canta Jennifer López. Ens preguntava quan ens compremetríem! Una cançó que va sonar a tot arreu i que ella no va escriure: li va fer un amic seu del gremi i ella es va sentir molt identificada. 'Single ladies' de Beyoncé també és un gran tema amb una gran coreografia i també parla de 'put a ring on it' (posa'm l'anell al dit).