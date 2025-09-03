Tres pel·lícules catalanes competeixen per representar Espanya als Oscars 2026

L’Acadèmia de Cinema Espanyol ha anunciat les tres pel·lícules preseleccionades per representar Espanya en la propera edició dels Oscars, i totes són produccions catalanes. Es tracta de ‘Sirât’, dirigida per Oliver Laxe; ‘Romería’, de Carla Simón; i ‘Sorda’, l’òpera prima d’Eva Libertad.
‘Sirât’: una rave al Marroc amb segell català
La pel·lícula ‘Sirât’, protagonitzada per Sergi López, ja va ser reconeguda al Festival de Cannes, on va marcar un fet històric: la primera producció catalana en competir per la Palma d’Or. El film narra el viatge intens i emocional d’un pare i el seu fill que busquen la filla desapareguda en una festa rave a les muntanyes del Marroc. Estrenada el juny passat, ha rebut elogis per la seva força visual i narrativa.
‘Romería’: Carla Simón tanca la seva trilogia autobiogràfica
La cineasta Carla Simón, guanyadora de l’Os d’Or per Alcarràs, torna amb ‘Romería’, la tercera part de la seva trilogia autobiogràfica. Aquesta vegada, Simón s’endinsa en les arrels familiars gallegues a través del dietari de la seva mare biològica, reconstruint la vida de la seva família paterna. El film manté el to íntim i reflexiu que caracteritza la seva obra.
‘Sorda’: maternitat i diversitat en el debut d’Eva Libertad
La tercera candidata és ‘Sorda’, el debut en llargmetratge d’Eva Libertad. La pel·lícula aborda la maternitat des del punt de vista d’una dona sorda que viu amb la seva parella oient. Amb una mirada sensible i inclusiva, el film ha captat l’atenció per la seva temàtica poc explorada i el seu compromís amb la diversitat.
Quin film representarà Espanya als Oscars?
La decisió final sobre quina d’aquestes tres pel·lícules representarà Espanya als Premis Oscar 2026 es farà pública el 17 de setembre. Sigui quina sigui l’escollida, el cinema català ja ha fet història colant tres produccions entre les candidates.