Los trepas en la literatura: ambición y lucha de clases

En el programa de hoy, nuestro escritor de cabecera, Víctor Ruiz Novel nos guía por un viaje literario que desentraña la figura del “trepa”, esa persona que busca ascender en la jerarquía social o profesional, a menudo sin importar los medios, y del “desclasado”, alguien que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno. Con su característica pasión por los libros, Víctor nos propone tres obras maestras que no solo narran historias de ambición, sino que también invitan a reflexionar sobre el misterio de la condición humana en un mundo obsesionado por las pantallas. Desde la Inglaterra rural hasta la Barcelona de los años 60, estas novelas nos muestran cómo el deseo de prosperar puede chocar con dilemas morales, amores imposibles y estructuras sociales rígidas.

La primera parada es "Orgullo y Prejuicio" de Jane Austen, publicada en 1813. Esta novela, un clásico de la literatura universal, nos presenta a Elizabeth Bennet, una joven inteligente y de fuerte carácter que navega las expectativas sociales de su tiempo. En una Inglaterra donde el matrimonio era la principal vía para ascender socialmente, la madre de las Bennet se convierte en una estratega para “colocar” a sus hijas. A través de los desencuentros entre Elizabeth y el señor Darcy, Austen teje una crítica mordaz a las diferencias de clase y los prejuicios, mientras explora cómo el orgullo y la ambición pueden transformarse en crecimiento personal. Es una historia que, además de romántica, nos habla de la lucha por encontrar un lugar en un mundo donde las apariencias lo son todo. ¿Quieres descubrir cómo Elizabeth desafía las normas de su época? ¡Escucha la sección!

Pasamos de Inglaterra a la Francia de la restauración con Rojo y Negro de Stendhal, publicada en 1830. Aquí conocemos a Julián Sorel, un joven de origen humilde pero con una ambición desmedida. Su historia es un retrato crudo de la hipocresía social y la lucha de clases, donde el protagonista utiliza su inteligencia y encanto para escalar en una sociedad dividida entre el ejército (rojo) y la iglesia (negro). Sorel, un personaje complejo que no siempre cae bien, se debate entre el amor y la ambición, enfrentándose a dilemas morales que lo llevan desde un pueblo hasta las intrigas de París. Con un toque de pesimismo antropológico, Stendhal nos muestra un mundo donde el deseo de ascender puede tener un alto coste.

Por último, Víctor nos lleva a la Barcelona de los años 60 con Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé. En esta novela, Manolo Reyes, conocido como “Pijoaparte”, encarna al desclasado por excelencia: un joven de origen humilde que, armado con su atractivo y su audacia, busca conquistar la alta burguesía catalana a través de su relación con Teresa Serrat. Marsé, con una prosa cargada de ironía, retrata las tensiones entre los “charnegos” y los “pijos” en una Barcelona dividida, ofreciendo una crítica descarnada de las diferencias de clase y la búsqueda de identidad. ¿Logrará Pijoaparte su propósito o será víctima de su propia ambición? Escucha este análisis en Nits de Ràdio y déjate cautivar por estas historias que nos hablan de nosotros mismos, de nuestras ambiciones y de los misterios que aún esconde la literatura. ¡No te lo pierdas!