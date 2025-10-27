Aquesta tarda hem conegut que l'executiva de Junts per Catalunya ha decidit per unanimitat trencar relacions amb el PSOE, tot i que ho sotmetrà a votació de les bases aquesta setmana. En una compareixença, el líder juntaire Carles Puigdemont ha assegurat que Sánchez perd la majoria i que no hi haurà pressupostos. Ernesto Pascual, professor de ciència política de la UAB i la UOC, explica a 'La Brúixola' valora els diferents escenaris que es poden obrir a partir d'ara.
Trencament de relacions entre Junts i el PSOE: I ara què?
El professor de ciència política de la UAB i la UOC, Ernesto Pascual, valora a 'La Brúixola' la decisió dels de Carles Puigdemont de trencar amb el govern de Pedro Sánchez.