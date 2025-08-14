Treballar entre gelats: una experiència d’estiu amb gust dolç

Aquesta setmana, al Currículum d’Estiu amb Pau Merino, hem parlat amb persones que treballen en gelateries. Un ofici que, tot i semblar senzill, amaga una gran dosi de paciència, agilitat i bon tracte amb el públic. Des de servir cucurutxos a famílies impacients fins a recomanar sabors a turistes indecisos, el dia a dia darrere el taulell és intens, però també ple de moments divertits i dolços.
Per tancar la secció, hem fet un petit concurs per descobrir quin tipus de consumidors de gelats som: clàssics de vainilla, aventurers de gustos exòtics, o fidels al xocolata de tota la vida. Una manera lúdica de connectar amb l’estiu i amb aquells que el fan possible des de l’altra banda del mostrador.